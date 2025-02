Lula diz que Trump defende protecionismo e promete reação se EUA tomarem medidas contra Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende o protecionismo e que, se os EUA adotarem medidas contra o Brasil, seu governo reagirá com reciprocidade.

Em entrevista à Rádio Clube do Pará, Lula disse que não tem nenhuma relação com Trump e que ainda não conversou com o presidente norte-americano desde a posse dele em 20 de janeiro. Lula disse ainda que está preocupado pois, segundo ele, o discurso de Trump "não tem nada a ver" com o que os Estados Unidos fizeram após a Segunda Guerra Mundial.

(Por Eduardo Simões)