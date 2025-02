Lula diz não acreditar que Trump virá ao Brasil para COP30

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não virá ao Brasil em novembro deste ano para participar da cúpula das Nações Unidas sobre o clima, COP30, que será realizada em Belém do Pará.

Em discurso em evento na capital paraense para anunciar ações do governo federal vinculadas ao evento, Lula também voltou a cobrar que os países ricos financiem a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo que disse acreditar que eles não o farão pois, de acordo com o presidente, essas nações não têm compromisso com o clima.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)