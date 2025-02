Tenho 79 anos, não posso mentir para mim, diz Lula sobre tentar reeleição

O presidente Lula (PT) colocou sua candidatura à reeleição em dúvida nesta sexta-feira (14), citando a idade e seu estado de saúde, e disse que 2026 não é a prioridade dele no momento.

O que aconteceu

Presidente disse que não pode mentir para ninguém, muito menos para si mesmo. "Eu tenho 79 anos, eu tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém e muito menos para mim, sabe? Se eu tiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje [vou me candidatar]", disse ele em entrevista à rádio Clube do Pará.

"Se eu estiver legal e achar que eu posso ser candidato... mas não é a minha prioridade agora. Eu quero governar em 2025", continuou.

Em discurso na primeira reunião ministerial do ano, em 20 de janeiro, presidente disse que "2026 já começou". "Se não por nós, [...] pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. Só ver ao que vocês assistem na internet para ver que já estão em campanha. A antecipação de campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar o que o povo precisa".

Ministros e aliados do governo têm reforçado que o candidato do PT para as próximas eleições presidenciais é Lula. A fala foi repetida no último mês por José Guimarães (PT-CE),líder do governo na Câmara, Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Ao mesmo tempo, mandato enfrenta menor índice de aprovação e dificuldades de articulação no Congresso. Pesquisa Quaest divulgada no fim de janeiro mostrou que 31% avaliam o governo positivamente, o menor índice da série iniciada em fevereiro de 2023.