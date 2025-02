Lucro do CTC no 3º trimestre da safra 2024/25 cresce 20,5%, a R$ 49,827 milhões

São Paulo, 14 - O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) registrou lucro líquido de R$ 49,827 milhões no terceiro trimestre da safra 2024/25, encerrado em dezembro, alta de 20,5% ante igual período da temporada anterior, quando obteve lucro de R$ 41,358 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 13,6% na mesma comparação e atingiu R$ 58,033 milhões. A margem Ebitda do terceiro trimestre de 2024/25 ficou em 50,9%, o que representa alta de 2,2 pontos porcentuais ante igual período do ano-safra 2023/24.A receita líquida cresceu 8,5% no trimestre, para R$ 113,925 milhões. No release de resultados, divulgado na quinta-feira, 13, depois do fechamento do mercado, a companhia afirma que o aumento do faturamento foi impulsionado pelo aumento da penetração das variedades geneticamente modificadas e elite, que apresentaram produtividade superior às médias de mercado (11,8 toneladas de açúcar por hectare contra 10,7 TAH).O CTC também fechou o mês de dezembro com caixa líquido de R$ 575,266 milhões, incremento de 12,7% ante a temporada anterior. O investimento em pesquisa e desenvolvimento pelo CTC aumentou 19,5% no terceiro trimestre, para R$ 67,873 milhões, alta anual de 19,5%. Segundo o CTC, os recursos foram destinados à ampliação do programa de Melhoramento Genético e Biotecnologia, além do desenvolvimento do projeto de Sementes, com foco no sistema de plantio da cana-de-açúcar no Brasil.Entre os avanços comerciais do trimestre, a companhia destacou o pré-lançamento de uma nova variedade comercial, prevista para 2025/26, com produtividade 10% superior às atuais. Também foi aprovada a construção de uma planta industrial demonstrativa para produção de sementes, com investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. A companhia também obteve uma subvenção de R$ 72,5 milhões da Finep para acelerar seus projetos de inovação.