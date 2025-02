Leipzig fica no 0 a 0 com Augsburg e é 4º colocado na Bundesliga

O RB Leipzig sofreu um grande tropeço em sua corrida para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao empatar em 0 a 0 nesta sexta-feira (14) na visita ao Augsburg, no jogo que abriu a 22ª rodada da Bundesliga.

Apesar do amplo repertório de opções no ataque, o time do leste da Alemanha não conseguiu marcar diante do sólido Augsburg (12º), que chegou assim ao seu sexto jogo seguido sem perder no Campeonato Alemão.

Por outro lado, o Leipzig venceu apenas um dos últimos seis jogos da competição. A equipe comandada pelo técnico Marco Rose está em quarto lugar na Bundesliga, mas pode cair para a quinta colocação neste sábado, se o Stuttgart vencer o Wolfsburg.

Nesse mesmo dia haverá o duelo de maior destaque, entre o líder Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen. Em caso de vitória, o gigante da Baviera abrirá 11 pontos de diferença em relação ao atual campeão.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - RB Leipzig 0 - 0

- Sábado:

(11h30) Stuttgart - Wolfsburg

Union Berlin - B. Mönchengladbach

Bochum - Borussia Dortmund

St Pauli - Freiburg

(14h30) Bayer Leverkusen - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Werder Bremen - Hoffenheim

(13h30) Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel

(15h30) Heidenheim - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 46 21 13 7 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 39 21 11 6 4 46 28 18

4. RB Leipzig 37 22 10 7 5 36 29 7

5. Stuttgart 35 21 10 5 6 39 31 8

6. Freiburg 33 21 10 3 8 28 36 -8

7. Mainz 32 21 9 5 7 33 24 9

8. B. Mönchengladbach 31 21 9 4 8 33 31 2

9. Wolfsburg 30 21 8 6 7 43 35 8

10. Werder Bremen 30 21 8 6 7 34 39 -5

11. Borussia Dortmund 29 21 8 5 8 37 36 1

12. Augsburg 28 22 7 7 8 24 35 -11

13. Union Berlin 24 21 6 6 9 20 27 -7

14. St Pauli 21 21 6 3 12 18 24 -6

15. Hoffenheim 18 21 4 6 11 26 44 -18

16. Heidenheim 14 21 4 2 15 25 43 -18

17. Holstein Kiel 13 21 3 4 14 33 54 -21

18. Bochum 11 21 2 5 14 19 46 -27

