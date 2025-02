Juros recuam com dólar e Treasuries antes de dados dos EUA

A curva de juros perde inclinação na manhã desta sexta-feira, 14, com queda maior dos juros longos antes de indicadores dos Estados Unidos e em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries. Ao longo da semana, houve forte fechamento da curva e as taxas se encontram ao redor de 20 pontos-base abaixo do nível de fechamento da sexta-feira passada, nos curtos e longos, e 30 pontos nos médios.

Às 10 horas, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,820%, de 14,840% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 recuava para 14,895%, de 14,950%, e o para janeiro de 2029 caía para 14,715%, de 14,819% no ajuste de ontem.