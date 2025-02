João Fonseca arranca classificação às semis do ATP de Buenos Aires

? ATP Tour (@atptour) February 14, 2025

João Fonseca volta à quadra no sábado (14) contra o sérvio Laslo Djere (112º no ranking), em horário ainda a ser definido. A outra semi será entre o espanhol Pedro Martinez e o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o argentino Francisco Cerúndolo.

Após Buenos Aires, o carioca competirá em casa, no ATP 500 Rio Open Rio. A chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul começa na próxima segunda-feira (17).