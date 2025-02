Itália investiga Amazon por suposta evasão fiscal de 1,2 bilhão de euros

MILÃO (Reuters) - Promotores Italianos investigam a gigante do comércio eletrônico Amazon e três de seus executivos por suposta evasão fiscal no valor de 1,2 bilhão de euros, disseram nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento do assunto. No ano passado algumas notícias mencionaram a investigação, mas os detalhes sobre sua amplitude vieram à tona nesta sexta-feira, inicialmente pelo jornal Corriere della Sera. A Amazon afirmou em comunicado enviado à Reuters que não vai comentar a investigação "A Amazon está comprometida com o cumprimento de todas as leis tributárias aplicáveis", disse a empresa, salientando que está entre os 50 maiores contribuintes do país, sendo responsável por mais de 1,4 bilhão de euros em tributos em 2023. Promotores de Milão e a polícia tributária passaram a investigar três gestores da unidade europeia da Amazon, que tem sede em Luxemburgo, por fraude tributária em vendas online na Itália no triênio 2019-2021, disseram as fontes nesta sexta-feira. Elas afirmaram que a conta a pagar pela empresa pode subir para 3 bilhões de euros, levando em conta multas e juros. Segundo as fontes, o algoritmo da Amazon permite que a empresa venda, na Itália, bens de vendedores não europeus, a maioria chineses, sem mostrar a sua identidade, fazendo com que eles não paguem o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) italiano. Pela lei italiana, qualquer intermediário que ofereça produtos para venda no país é corresponsável pelo não pagamento do IVA por parte de vendedores não europeus que usem a plataforma de e-commerce.

(Reportagem de Emilio Parodi)