Israel recebe identidades dos reféns que devem ser libertados no sábado

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta sexta-feira (14) que recebeu os nomes de três reféns que devem ser libertados da Faixa de Gaza no sábado como parte do acordo de trégua com o movimento palestino Hamas.

Os reféns são o argentino-israelense Yair Horn, o russo-israelense Sasha Trupanov e o americano-israelense Sagui Dekel Chen, informou o gabinete em um comunicado.

