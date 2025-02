Imprensa: ao retomar diálogo com Putin, Trump marginaliza aliados europeus e trama paz imposta à Ucrânia

As negociações diretas entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia estão na capa dos principais jornais franceses nesta sexta-feira (14). A imprensa analisa qual papel os europeus ainda poderão desempenhar neste cenário, no qual foram "marginalizados" por seus aliados históricos, os Estados Unidos.

Sem informar seus parceiros europeus e ucranianos, Trump teve uma conversa telefônica de 1h30 com Putin na quarta-feira (12). Le Figaro relata que, em Moscou, a ligação foi celebrada por "marcar o fim de três anos de demonização da Rússia".

"Surpresos pelo diálogo russo-americano, os europeus poderão ser excluídos das discussões de paz, ao mesmo tempo em que deverão arcar com a ajuda civil e militar a Kiev", constata o jornal conservador.

Les Echos avalia que a conferência internacional de segurança de Munique, nesta sexta, tem fortes chances de ter "sombrias repercussões históricas". "Este grande encontro poderá virar o símbolo do abandono da Ucrânia e a marginalização das capitais do Velho Continente no diálogo com a Rússia", analisa o diário econômico.

Leia tambémNegociações entre Trump e Putin sobre guerra na Ucrânia podem comprometer estabilidade da Europa

Les Echos explica que, para o presidente americano, a obtenção de um cessar-fogo "imposto" no conflito "é mais importante do que as condições" da trégua. A prioridade de Trump, avalia o jornal, é cumprir a sua promessa de campanha de encaminhar o fim da guerra.

Em Kiev, ucranianos temem paz 'injusta'

O correspondente do jornal Le Parisien relata que, em Kiev, os ucranianos demonstram decepção com a possibilidade de a "sonhada paz" ser negociada sem a participação da Ucrânia e dos líderes europeus. "Aceitar as condições de Putin seria tão injusto com todos os que morreram", disse um eletricista ao diário.

Outra ucraniana acrescenta que, se um "mau acordo" for concluído, no futuro serão os seus filhos e netos que deverão continuar a batalha para recuperar os territórios ucranianos perdidos. Atualmente, 112 mil quilômetros quadrados, ou 18,5% do total do país, estão sob ocupação russa, salienta Le Parisien.