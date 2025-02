Turismo é apontado como gerador de empregos por 8 em cada 10 brasileiros

O turismo é considerado um propulsor do mercado de trabalho por 84% dos brasileiros, mostra pesquisa realizada pela Nexus, em parceria com o Ministério do Turismo.

O que aconteceu

Brasil teve recorde de turistas estrangeiros em 2024. As visitas injetaram US$ 7,3 bilhões na economia nacional, segundo o BC (Banco Central). O valor é o maior dos últimos 15 anos e supera os gastos do ano de 2014, marcado pela realização da Copa do Mundo no Brasil.

Movimento é visto como importante para o mercado de trabalho. A pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 mostra que 84% dos brasileiros consideram o desembarque de viajantes como importante para a geração de empregos e o aumento da renda. A relevância é vista como nula por 4%, mesmo percentual que avalia o ambiente como pouco aproveitado.

Ministro do Turismo comemora a percepção positiva. Celso Sabino destaca que a posição dos entrevistados reflete a expansão do turismo em 2024. "Além de movimentar a economia, o setor cria empregos em diversas áreas, como alimentação, atividades culturais e transportes", destaca ele.

Atração de investimentos é vista como principal benefício. A resposta foi indicada por 15% dos entrevistados ao serem questionados sobre a relevância do turismo. A geração de empregos locais e o desenvolvimento regional foram citados por 13%. O ranking traz ainda o aumento da arrecadação tributária (11%), o crescimento no setor hoteleiro (6%) e novas oportunidades de negócios (5%).

Combate à desigualdade

Combate à pobreza abre caminho para o turismo. Para um terço dos entrevistados pelo levantamento (33%), as formas de reduzir a desigualdade social têm potencial para estimular o setor no Brasil. "A atividade turística é uma forma de promover desenvolvimento regional e reduzir a desigualdade no país", diz Sabino.

Incentivo pode partir de outras políticas públicas. Os brasileiros citam que o setor pode ser estimulado por ações de incentivo para baratear custos em viagens a lazer (21%), ações de segurança pública (13%) e investimento em infraestrutura em destinos cobiçados (12%).

Maioria vê Brasil com muito potencial para explorar o turismo. A avaliação foi reforçada por 51% dos entrevistados. Outros 36% consideram alto e 15% muito alto o potencial para exploração do turismo como atividade econômica. Impacto médio (29%), baixo (10%) e muito baixo (2%) foram menos citados.

Aproveitamento do potencial nacional traz divergências. Segundo o levantamento, 43% acreditam que o potencial nacional para o turismo é aproveitado, mesmo percentual que considera baixa a relação entre os segmentos. O patamar também representa os que observam a evolução do setor nos últimos dois anos.

Estudo foi desenvolvido a partir de 5.542 entrevistas. Realizado a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Instituto Nexus ouviu cidadãos com idade a partir de 16 anos nas 27 unidades da Federação entre os dias 14 e 28 de outubro de 2024. A margem de erro da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.