Ibovespa avança na abertura com Caixa Seguridade em destaque após balanço

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta sexta-feira, endossada pelo alívio nos DI e com Caixa Seguridade entre os destaques positivos após resultado trimestral, enquanto Usiminas e Porto Seguro figuravam entre as poucas quedas tendo também balanço no radar.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,8%, a 125.845,99 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, avançava 0,79%.

(Por Paula Arend Laier)