Ibovespa avança forte e fecha na máxima do ano, acima de 128 mil pontos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em forte alta nesta sexta-feira, acima dos 128 mil pontos, em sessão marcada pelo avanço expressivo das blue chips Petrobras e Itaú Unibanco, enquanto Caixa Seguridade figurou entre as poucas quedas do dia.

As ações brasileiras encontraram suporte no alívio das taxas dos contratos de DI, em dia marcado pela queda de mais de 1% do dólar ante o real e declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,7%, a 128.218,59 pontos, maior patamar de fechamento desde 11 de dezembro do ano passado, assegurando um ganho de 2,89% no acumulado da semana.

Na mínima do dia, marcou 124.849,48 pontos. Na máxima 128.481,66 pontos.

O volume financeiro na bolsa nesta sexta-feira somou R$26,47 bilhões.

Na visão do gestor de renda variável César Mikail, da Western Asset, a bolsa brasileira está acompanhando o tom mais positivo verificado em outros mercados emergentes, em parte pela atitude mais "suave" do que se imaginava do presidente dos EUA.

"Donald Trump está vindo muito mais para negociar do que impor, eu acho que esse é o pano de fundo", afirmou.

Ele também chamou a atenção para a inflação norte-americana resiliente, o que coloca Trump no "corner", uma vez que tarifas mais elevadas tendem a pressionar os preços, refletindo em juros mais altos e desaceleração da economia.

"São vetores que fazem com que o mercado acalme e os emergentes andem", acrescentou, citando ainda uma realocação de posições de empresas de tecnologia, de crescimento, para de valor após os eventos com a DeepSeek, que acaba ajudando o Brasil.

Dados disponibilizados pela B3 sobre a movimentação dos estrangeiros no mercado secundário de ações também mostram saldo positivo de R$144 milhões no mês até o dia 12, com o acumulado do ano mostrando uma entrada líquida de R$6,968 bilhões.

De acordo com o planejador financeiro Marcelo Bolzan, sócio da The Hill Capital, nesse momento de entrada de recursos, ações que são mais líquidas acabam tendo uma performance melhor, "acabam surfando esse bom momento".

Ao mesmo tempo, acrescentou, a queda nos juros futuros também beneficia ações mais cíclicas, com algumas delas entre os destaques de alta do pregão.

O último pregão da semana ainda incluiu pesquisa Datafolha mostrando que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu para 24% em fevereiro, enquanto a reprovação subiu para 41%, piores índices de avaliação de todos os mandatos do petista.

De acordo com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, a pesquisa ajudou a impulsionar o Ibovespa, uma vez que um cenário mais negativo com o atual governo cria expectativa de mudança na próxima eleição.

"A postura do atual presidente não é de compromisso fiscal... o aumento na possibilidade de uma mudança de governo no próximo ano aumenta também as expectativas que possa haver reformas estruturais que voltem a trazer equilíbrio e uma trajetória mais sustentável para a dívida/PIB", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 3,08%, mesmo com o enfraquecimento do petróleo no exterior. A ANP autorizou nesta sexta-feira a entrada em operação do navio-plataforma FPSO Almirante Tamandaré, o maior já instalado no Brasil, no campo de Búzios (RJ). A Petrobras lidera o consórcio que faz a exploração do campo. Também de pano de fundo, segue o noticiário sobre a prospecção de petróleo na costa do Amapá, na região da foz do rio Amazonas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que convencerá o Ibama e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a concordar com a pesquisa na região conhecida como Margem Equatorial. Ainda no radar, a estatal disse que pagará R$0,67545217 por ação em juros sobre capital próprio no próximo dia 20, enquanto o JPMorgan elevou o preço-alvo das PNs de R$49,50 para R$52.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 2,66%, com o setor como um todo reforçando a trajetória positiva no pregão, com BRADESCO PN subindo 2,61%, BANCO DO BRASIL ON mostrando acréscimo de 4,74% e SANTANDER BRASIL UNIT apurando elevação de 3,82%. BTG PACTUAL UNIT subiu 4,52%.

- VALE ON fechou em alta de 1,48%, favorecida pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China, com anúncio sobre investimentos também no radar. A mineradora confirmou investimento de R$70 bilhões no complexo situado no Pará nos próximos cinco anos e disse que uma expansão das operações em Carajás, fruto desses investimentos, permitirá que a produção de minério de ferro do principal ativo da companhia chegue a um ritmo de 200 milhões de toneladas ao ano em 2030.

- LOCALIZA ON valorizou-se 6,29%, buscando apoio no alívio das taxas de DI para reagir após duas quedas seguidas. Fora do Ibovespa, a rival MOVIDA ON saltou 16,43%. Ainda sob efeito do comportamento da curva futura de juros, HAPVIDA ON avançou 8,19%, enquanto VAMOS ON ganhou 9,17%.

- SUZANO ON encerrou em baixa de 0,64%, contaminada pelo declínio do dólar em relação ao real, após o papel ter avançado mais de 2% na véspera, na esteira da repercussão positiva dos números do quarto trimestre e perspectivas dos executivos da fabricante de papel e celulose.

- PORTO SEGURO ON fechou negociada em baixa de 0,51%, tendo no radar balanço do quarto trimestre, com alta de 3% no lucro líquido, para R$710 milhões, em desempenho afetado por recuo no resultado financeiro e aumento de despesas operacionais. A seguradora também anunciou previsões para 2025 e programa de recompra de até 18.472.080 ações com prazo de 1 ano. No setor, IRB(RE) ON ganhou 6,33%.

- CAIXA SEGURIDADE ON recuou 0,47%, perdendo o fôlego, após uma abertura mais positiva na esteira do lucro líquido gerencial de R$1,06 bilhão no quarto trimestre de 2024, avanço de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e do anúncio sobre a proposta de distribuição de R$960 milhões em dividendos. Agentes estão de olho em uma eventual oferta de ações da companhia. No começo do mês, a empresa disse que a Caixa estava realizando os trabalhos preparatórios para a consecução de eventual oferta secundária subsequente de ações da Caixa Seguridade para atingir o percentual mínimo de ações em circulação segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3.

- USIMINAS PNA fechou com acréscimo de 1,87%, distante da mínima da sessão, quando refletiu a repercussão dos números do último trimestre da companhia, no qual apurou prejuízo líquido de R$117 milhões no quarto trimestre, revertendo o lucro de quase R$1 bilhão um ano antes. O grupo, que também divulgou guidance de investimentos, afirmou que espera "uma melhora" no resultado no primeiro trimestre de 2025.