Ibovespa avança e flerta com 126 mil pontos; Usiminas recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta sexta-feira, com Caixa Seguridade entre os destaques de alta após resultado trimestral, enquanto Usiminas e Porto Seguro figuravam entre as poucas quedas tendo também os respectivos balanço no radar.

Por volta de 10h50, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,88%, a 125.954,64 pontos, acumulando uma alta de 1,07% na semana. Na máxima até o momento, chegou a 126.415,07 pontos.

O volume financeiro somava R$2,16 bilhões.

De acordo com relatório da XP assinado pelo analista técnico Gilberto Coelho, com a recuperação e o fechamento em alta na véspera, o Ibovespa evitou a perda da média de 21 dias, mantendo ainda um sinal de alta no curto prazo.

"Acima dos 125.000, pode buscar as resistências em 127.500 ou 133.000. O sinal de alta seria desfeito com um fechamento abaixo dos 123.600 mirando suportes entre 122.200 ou 118.200", afirmou.

O viés comprador na B3 encontrava apoio no alívio das taxas dos DIs, em dia de queda do dólar ante o real e declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto os futuros acionários norte-americanos tinham variações tímidas.

Na próxima semana, uma bateria de resultados corporativos também deve ocupar as atenções dos investidores da bolsa brasileira, incluindo os números de Banco do Brasil, Vale, Gerdau, GPA, B3, Lojas Renner, Assaí, entre outros.

DESTAQUES

- CAIXA SEGURIDADE ON avançava 2,04% após reportar um lucro líquido gerencial de R$1,06 bilhão no quarto trimestre de 2024, avanço de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em desempenho um pouco acima de previsões no mercado. O conselho de administração também aprovou proposta de distribuição de R$960 milhões em dividendos.

- USIMINAS PNA recuava 2,04% na esteira da repercussão dos números do último trimestre da companhia, quando apurou prejuízo líquido de R$117 milhões no quarto trimestre, após lucro líquido de quase R$1 bilhão um ano antes. O grupo, que também divulgou guidance sobe investimentos, afirmou que espera "uma melhora" no resultado no primeiro trimestre de 2025.

- PORTO SEGURO ON era negociada em baixa de 0,71%, tendo no radar balanço do quarto trimestre, com alta de 3% no lucro líquido, para R$710 milhões, em desempenho afetado por recuo no resultado financeiro e aumento de despesas operacionais. A seguradora também anunciou previsões para 2025 e programa de recompra de até 18.472.080 ações com prazo de 1 ano.

- VALE ON subia 0,77%, favorecida pela alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto agentes financeiros monitoram evento para anúncio de investimento de R$70 bilhões da companhia na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás, no município de Parauapebas (PA), no chamado projeto "Novo Carajás", no Sistema Norte.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,33%, ajudada pelo movimento do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,87%. A estatal também divulgou na véspera que pagará no próximo dia 20 a primeira parcela da remuneração aos acionistas referente ao balanço de 30 de setembro de 2024, de R$0,67545217, na forma de juros sobre capital próprio.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,09%, com o setor como um todo reforçando a trajetória positiva no pregão, com BRADESCO PN subindo 1,85%, BANCO DO BRASIL ON mostrando acréscimo de 1,38% e SANTANDER BRASIL UNIT apurando elevação de 1,25%.