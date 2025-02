Internet passa TV aberta e lidera investimento publicitário no Brasil

Esta é a newsletter Mídia e Marketing. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

—

Segundo o estudo Cenp-Meios, produzido pelo Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão), fórum de autorregulamentação do mercado publicitário, os investimentos do setor em internet superaram os realizados em TV aberta no Brasil.

O que aconteceu

O Cenp anunciou nesta semana os resultados de seu mais recente levantamento sobre os investimentos feitos em publicidade no Brasil.

O relatório aponta que os investimentos em mídia realizados entre janeiro e setembro do ano passado foram de R$ 17,8 bilhões. Houve um crescimento de 18% em comparação aos R$ 14,9 bilhões do mesmo período em 2023. A leitura anual foi realizada com 336 agências, frente a 325 participantes do ano anterior.

Pela primeira vez, a internet foi o meio com maior participação no bolo de investimentos: alcançou 39,5%, ante os 37,7% investidos em TV aberta.

Em números absolutos, de janeiro a setembro de 2024, a internet movimentou R$ 7,04 bilhões. Desse total, 62,8% (R$ 4,42 bilhões) foram alocados em anúncios display (esses que os consumidores veem na parte superior, no meio do conteúdo ou nas laterais de um site).

Já a TV aberta, por sua vez, alcançou R$ 6,72 bilhões em compra de mídia. O out of home (mídia exterior) continua em 3º lugar, com um investimento de R$ 2,06 bilhões - veja abaixo a divisão total.

O relatório é produzido a partir dos dados passados pelas agências de publicidade por meio de PIs (pedidos de inserção) efetivamente executados, de forma consolidada por meio, período, estado e região, sem que o Cenp tenha qualquer acesso a informações relativas aos clientes ou veículos.

Consolidado do ano deve bater 2023

O relatório consolidado dos investimentos publicitários realizados em 2024 deverá ser divulgado já no mês que vem. Há a expectativa dos números serem maiores do que os de 2023, quando os investimentos em mídia chegaram a R$ 23,4 bilhões.

Isso porque, historicamente, o investimento em mídia tende a ser maior nos últimos meses do ano - com reflexos dos aportes em campanhas de Black Friday e Natal.

Confira como ficou dividido o investimento publicitário entre os meses de janeiro a setembro de 2024:

Internet: R$ 7,04 bilhão (39,5% do total)

Televisão aberta: R$ 6,72 bilhões (37,7% do total)

Mídia exterior: R$ 2,06 bilhão (11,6% do total)

Televisão por assinatura: R$ 928,9 milhões (5,2% do total)

Rádio: R$ 712,9 milhões (4,0% do total)

Jornal: R$ 238,4 milhões (1,3% do total)

Revista: R$ 62,7 milhões (0,4% do total)

Cinema: R$ 48,3 milhões (0,3% do total)

Total: R$ 17,83 bilhões

Os indicadores sinalizam a evolução consistente do mercado. Mesmo diante de um ambiente de negócios desafiador, que comemora o crescimento do PIB, mas se preocupa com alta do dólar, a indústria da comunicação se mostrou um ativo estratégico no desenvolvimento e expansão da economia. Luiz Lara, presidente do Conselho do Cenp —

Viu essas?

Recorde I

O Super Bowl deste ano, vencido pelo Philadelphia Eagles e transmitido pela Fox (e seus canais), bateu o recorde de audiência do 'big game'. Segundo a Bloomberg News, o jogo foi assistido por 127,7 milhões de pessoas nos Estados Unidos, uma audiência 3,5% maior do que a partida do ano passado.

Recorde II

A Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo) anunciou que o Carnaval deve movimentar R$ 6,4 bilhões no estado. A sondagem estima que 4,5 milhões de pessoas devem circular por São Paulo desde o pré-carnaval, em 22 de fevereiro, até o pós-carnaval, em 9 de março.

Destaques da semana

Economia

Sadia, Nestlé e Perdigão são as marcas preferidas do consumidor, diz estudo Leia mais

Mídia e Marketing

Marketing absurdo, humor e narrativas autênticas: novos rumos para marcas Leia mais

Tilt

YouTube passará por 8 transformações em 2025, revela CEO; veja Leia mais

Notícias da TV

Galvão Bueno acerta retorno à Band após 44 anos e ganha programa semanal Leia mais

Economia

Brasileiro consome cada vez mais chocolate, apesar da alta nos preços Leia mais

Economia

Recorde na TV e slogan famoso: como a Bombril, hoje em crise, criou império Leia mais

Folha

Disney exclui diversidade como critério para definir remuneração de executivos Leia mais