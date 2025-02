Grupo que desviava milhas aéreas de parlamentares é alvo de nova fase de operação

Uma nova fase da Operação Hermes foi deflagrada nesta quinta-feira, 13, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Una, na Bahia. A ação conjunta entre a Polícia do Senado Federal e a Polícia Civil baiana, que busca d15esmantelar organização criminosa que desviava milhas aéreas de integrantes do Congresso Nacional.

Com dados dos senadores, o grupo roubava as milhas aéreas, as convertia em passagens de avião e depois as vendia para terceiros. A estimativa é que o prejuízo causado ultrapassa R$ 2 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos computadores e celulares que seriam utilizados pelos criminosos no esquema para cometer as fraudes. Também foram encontrados documentos e planilhas detalhando o modo de operação da quadrilha e como os valores eram desviados.

A primeira fase da operação foi realizada em Curitiba, em outubro do ano passado. As investigações permitiram a identificação de novos integrantes da quadrilha e a apreensão de materiais para maior esclarecimento dos fatos.

A primeira denúncia do esquema foi feita pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), que relatou ter perdido milhas da Latam. Ele explicou ao Estadão que, ao emitir uma passagem, sua equipe percebeu que faltavam muitos pontos.

Eles foram restituídos na época pela empresa aérea, mas o senador registrou o ocorrido junto à Polícia do Senado, que instaurou um inquérito e descobriu a quadrilha.

Deputados e senadores se deslocam de seus Estados para Brasília com frequência, acumulando pontos em programas de milhagem. Eles recebem do Congresso uma verba específica para compra de passagens aéreas, que varia para cada unidade da federação.