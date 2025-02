Governo vê sinais claros de mudanças na Vale que justificam confiança, diz ministro

(Reuters) - O governo federal vê "sinais claros" de mudança na nova gestão da Vale que justificam a confiança nos novos projetos da mineradora, afirmou nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento de lançamento do programa da empresa chamado Novo Carajás.

"Ao longo dos últimos anos, a Vale se distanciou muito do equilíbrio necessário entre os interesses da empresa e da sociedade brasileira. Sabemos muito bem dos resultados deste cenário. Porém, vemos sinais claros de mudanças acontecendo na nova gestão", afirmou Silveira, em seu discurso

"Sinais que justificam o nosso voto de confiança e fé na liderança do novo presidente (da Vale) Gustavo Pimenta e de toda sua equipe", acrescentou Silveira, desejando "boa sorte" ao executivo.

A participação da Vale como vetor para o crescimento da economia do país havia sido cobrada ao longo do ano passado, quando integrantes do governo, incluindo o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reclamaram da falta de diálogo com a administração anterior da mineradora, entre outras críticas.

O ministro acrescentou que a sociedade brasileira deve ser sempre a maior beneficiada da mineração. "Assim como devemos sempre nos lembrar que ninguém pode ser dono das riquezas do subsolo brasileiro", acrescentou

"As concessões de direitos minerais não podem e não devem atender somente a interesses das companhias", acrescentou.

A Vale confirmou nesta sexta-feira investimento de R$70 bilhões no complexo situado no Pará nos próximos cinco anos, após o Palácio do Planalto ter antecipado o valor em nota divulgada esta semana anunciando visita de Lula, nesta sexta-feira, a Carajás, que abriga a maior mina a céu aberto de minério de ferro.

A mina de Carajás tem ainda o minério com maior teor de minério.

A companhia ressaltou que o investimento do Programa Novo Carajás, que marca 40 anos de atuação da Vale na região, está em linha com o guidance já divulgado.

(Por Roberto Samora, em São Paulo)