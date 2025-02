Google desativa sistema de alerta no Brasil após aviso falso de terremoto

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Google informou nesta sexta-feira que desativou seu sistema de alerta no Brasil, após disparar equivocadamente uma notificação de terremoto próximo ao litoral de São Paulo a usuários de celulares com sistema operacional Android.

"Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramenta", disse o Google em nota.

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é uma tecnologia desenvolvida pelo Google que usa celulares Android para estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para os usuários.

O Observatório Nacional confirmou que o Google disparou na madrugada desta sexta-feira dois alertas de supostos terremotos no mar, a 55 km de Ubatuba (SP), para moradores da capital paulista e do Rio de Janeiro, mas que não há qualquer registro de atividade sísmica na região.

Segundo comunicado do órgão, a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), de sua coordenação, bem como instituições internacionais de monitoramento sísmico, não detectaram nenhum evento sísmico na costa brasileira nesse período, o que confirma que o alerta emitido foi um "falso positivo".

"O sistema do Android utiliza o acelerômetro dos celulares para identificar possíveis tremores, mas algo não está devidamente calibrado para o Brasil, o que pode levar a notificações equivocadas", disse no comunicado o coordenador da RSBR e pesquisador do Observatório Nacional, Sergio Fontes.

O Google, controlado pela Alphabet, também afirmou que seu sistema de alerta não foi desenhado para substituir qualquer outro sistema de alerta oficial, notando que a tecnologia serve como um "sistema complementar".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)