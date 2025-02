FPBio: setor de combustíveis vai adotar medidas contra fraudes

Brasília, 14 - A Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio) confirmou, em nota, a criação de um grupo de trabalho pelo setor de biocombustíveis para adoção de medidas contra fraudes nos combustíveis, como irregularidades na mistura do biodiesel ao óleo diesel. Como mostrou o Broadcast Agro, a união de representantes das principais distribuidoras, fabricantes e importadores de combustíveis fósseis e biocombustíveis visa combater as irregularidades na mistura dos combustíveis tanto em bases de distribuição de combustíveis quanto em postos de abastecimento. Em nota, a FPBio destacou que o grupo de trabalho tem representantes de todos os elos da cadeia produtiva dos combustíveis. "O objetivo do colegiado é propor ações conjuntas para fortalecer a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); o endurecimento das penalidades para os responsáveis por fraudes e a modernização dos mecanismos de monitoramento das misturas de combustíveis", esclareceu a frente na nota.Participaram da reunião, segundo a FPBio, representantes da bancada parlamentar, da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio); da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio); da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom); do Instituto Combustível Legal (ICL); da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica); da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom); do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); do Instituto de Petróleo, Gás e Energia (Ipegen); do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da União Nacional do Etanol de Milho (Unem).O entendimento do grupo, segundo fontes, é que as fraudes são prejudiciais a todos os elos da cadeia e por isso a necessidade de endurecer as regras contra empresas fraudadoras para evitar que produtos fora das especificações regulares sejam comercializados. "Essa foi a primeira vez em que os representantes de todos os elos da cadeia de combustíveis se reuniram para discutir as fraudes no setor", destacou a FPBio. O grupo de trabalho deve se reunir novamente na próxima quarta-feira (19).