MP-SP e polícia não disseram que avião que caiu em SP era do PCC

É falso que o Ministério Público de São Paulo e a polícia tenham revelado que o avião que caiu na capital paulista na semana passada pertencia ao PCC.

Ao UOL Confere, as instituições afirmam que as alegações que circulam nas redes sociais não procedem.

A queda do avião de pequeno porte, na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, na última sexta-feira (7), matou duas pessoas: o advogado e dono da aeronave, Márcio Louzada Carpena, e o piloto Gustavo Medeiros. A aeronave atingiu um ônibus, deixando algumas pessoas feridas.

O que diz o post

Um vídeo é compartilhado com a legenda "avião que caiu em São Paulo era do PCC". No vídeo, uma narração afirma que fontes oficiais do Ministério Público de São Paulo e da polícia confirmaram que dentro da aeronave havia uma maleta com itens de valor e documentos confidenciais que revelariam a ligação do PCC com uma rede internacional de tráfico de armas.

A narração diz ainda que um dos tripulantes teria recebido R$ 2 milhões antes do acidente, que o destino da aeronave era Porto Alegre, onde aconteceria um "encontro secreto de lideranças criminosas". Segundo o vídeo, haveria dentro do avião de pequeno porte ouro e cartões de memória criptografados.

Por que é falso

Ministério Público de SP e Secretaria de Segurança negam. O MP-SP afirmou que "não tem conhecimento" dos fatos narrados no vídeo enganoso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a informação do vídeo "não procede".

Foto de barras de ouro apreendidas é sobre outro assunto. Uma das imagens usadas no vídeo desinformativo mostram barras de ouro. Em uma busca reversa pela foto no Google Lens é possível identificar que a imagem se refere a uma apreensão da Polícia Federal em Goiás (aqui). Uma matéria do site Metrópoles informa que a PF havia indiciado um grupo de 15 pessoas responsáveis pela movimentação de mais de R$ 457 milhões em ouro ilegal extraído do Mato Grosso em 2022.

Investigação sobre o acidente. Ainda de acordo com a SSP, o acidente com a aeronave está sendo investigado pelo 23° Distrito Policial (Perdizes). Os destroços da aeronave estão sob responsabilidade da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A secretaria diz que sobreviventes do acidente devem ser ouvidos esta semana na unidade policial.

Acidente causou duas mortes. Morreram na queda da aeronave o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, 49, e o piloto Gustavo Medeiros. A aeronave pertencia ao advogado. Eles eram os únicos tripulantes.

Aeronave caiu em avenida após decolar do Campo de Marte. O avião de pequeno porte bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros. O veículo da linha 8500 Terminal Pirituba-Terminal Barra Funda estava a 5 km do aeroporto.

Este conteúdo também foi verificado por Lupa, Estadão Verifica, Aos Fatos e AFP.

