Falha em instrumento do helicóptero pode ter causado colisão aérea nos EUA

O NTSB (National Transportation Safety Board), órgão de investigação de acidentes aéreos dos Estados Unidos, divulgou nesta sexta-feira (14) a suspeita que a causa da colisão entre um helicóptero do Exército e um avião da American Airlines em 20 de janeiro tenha sido causada por uma informação de altitude errada informada à piloto da aeronave militar. O acidente matou 67 pessoas.

O que aconteceu

Altímetro por pressão barométrica pode não ter passado dados reais aos tripulantes. Esse instrumento mede a altitude da aeronave em relação ao nível do mar, utilizando a pressão atmosférica como base. Ela calcula a pressão do ar em altitudes diferentes, já que a pressão atmosférica diminui conforme a altitude aumenta.



O NTSB informou que fará uma investigação mais profunda para investigar a hipótese. Esse tipo de altímetro pode ser influenciado por mudanças na pressão atmosférica local devido a fatores climáticos (como tempestades ou frentes de ar).

Entidade também informou que investigações levam a crer que os tripulantes estariam usando óculos de visão noturna no momento do impacto. Parecidos com binóculos, os óculos afetam a visão periférica dos pilotos, o que, de acordo com a diretora do NTSB, Jennifer Homendy, pode ter contribuído para a colisão.

Apurações também se desdobrarão sobre trabalho na torre. Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, havia apenas um controlador em serviço no momento do acidente, quando deveria ter dois. Segundo a imprensa americana, a FAA (Administação Federal de Aviação dos EUA) já teria identificado essa falha em seu primeiro relatório sobre a tragédia.

Colisão aconteceu durante a aproximação para pouso. O avião, que partiu de Wichita, no Kansas, pousaria no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, com 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero militar levava três soldados a bordo. Todos morreram.

Acidente foi o mais letal em 24 anos. O último havia sido em 12 de novembro de 2001, quando um avião da American Airlines caiu em um bairro residencial de Nova York minutos após ter decolado do Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Ao todo, 265 pessoas morreram.