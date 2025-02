EUA investigam "dados ruins" possivelmente usados por tripulação de helicóptero antes de acidente com jato

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) está examinando "dados ruins" nos quais a tripulação de um helicóptero Black Hawk do Exército pode ter se baseado antes de seu acidente fatal com um jato de passageiros nos arredores de Washington no final do mês passado, disse uma autoridade.

A presidente do NTSB, Jennifer Homendy, também disse que os pilotos do helicóptero que se chocou com o avião estavam usando óculos de visão noturna.

O NTSB está investigando a colisão no ar entre o helicóptero e o jato Bombardier da American Airlines, que matou 67 pessoas no desastre aéreo mais mortal dos EUA em mais de 20 anos.

Homendy também observou que a parte da investigação do desastre no local já havia sido concluída.

(Reportagem de Joey Roulette)