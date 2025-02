Estoques empresariais dos EUA registram 1ª queda em nove meses em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos caíram pela primeira vez em nove meses em dezembro, uma vez que a forte demanda doméstica esgotou os estoques de varejistas e atacadistas.

Os estoques caíram 0,2%, a primeira queda desde março, depois de terem aumentado 0,1% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os estoques, um componente importante do Produto Interno Bruto, permaneceriam inalterados.

Os estoques aumentaram 2,0% na base anual em dezembro. Eles são o componente mais volátil do PIB. O investimento em estoques privados foi um grande entrave para o PIB no quarto trimestre, restringindo o crescimento a uma taxa anualizada de 2,3%. A economia cresceu 3,1% no trimestre de julho a setembro

Os estoques do varejo diminuíram 0,4% em vez de 0,3%, conforme estimado em um relatório antecipado publicado no mês passado, depois de aumentaram 0,1% em novembro.

Os estoques do varejo excluindo automóveis, que entram no cálculo do PIB, caíram 0,1%, em vez de aumentarem 0,2%, conforme informado anteriormente, depois de crescerem 0,6% em novembro.

Os estoques no atacado diminuíram 0,5% em dezembro, enquanto os estoques dos fabricantes aumentaram 0,4%.

No ritmo de vendas de dezembro, as empresas levariam 1,35 mês para esvaziar as prateleiras, abaixo dos 1,37 meses em novembro.

(Por Lucia Mutikani)