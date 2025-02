Valentine's Day: Confira ideias de presentes para surpreender seu amor hoje

O "Valentine's Day", equivalente ao Dia dos Namorados em países da América do Norte, Europa e Ásia, é celebrado hoje (14/02). Ainda que não seja uma data muito lembrada no Brasil, pode ser uma boa oportunidade de agradar a pessoa amada e presenteá-la sem que ela estive esperando.

E se você não pensou em nada para presentear, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com nove sugestões de presentes para surpreender a pessoa amada.

A seleção inclui cestas, combos e kits com pelúcias, bebidas e chocolates, além de opções de refeições saudáveis para quem gosta de começar o dia com leveza. Confira as ideias de presentes para o "Valentine's Day":

Vaso de margaridinhas brancas

Costumam durar em média 30 dias

Disponível também na cor amarela

Kit vem com um ursinho de pelúcia, cereal matinal, suco, bolacha salgada e doce

Há também manteiga, sachês café e açúcar, torrada e geleia dentro da cesta

Cesta com vaso de Kalanchoe e caixa de bombom de cereja Montevérgine

Acompanha balão em formato de coração

Combo com chocolate recheado de licor de cereja, caixa delírios de cereja e bombom rosa com cartucho

Vem com um coração de pelúcia escrita "Eu te amo"

Kit com duas cervejas Budweiser, petiscos e chocolate Rafaello

Cesta com bombons Ferrero Rocher e pacotes com chocolate wafer com recheio de avelã Kinder Bueno

Possui um pote de creme de avelã Nutella, além de mini flores secas decorativas

Fechamento em celofane e com laço de cetim

Possui uma rosa vermelha natural higienizada, urso de pelúcia e bombons Lindt

Rosa com duração de até 2 anos

Caixa em envelope com decoração de corações

Kit com vinho tinto português e caixa de bombom de cereja Montevérgine

Possui 100 gramas de queijo Ementhal e presunto Serrano fatiado, além de 70 gramas de queijo Brie

Há também uma geleia francesa Bonne Maman

Cesta com vaso de Kalanchoe, croissant folhado, baguete, bolinho, waffle tostado, drip coffee e suco integral

Há também um pote de geleia, queijo processado e sachê de manteiga

