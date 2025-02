Empréstimos bancários na China atingem máxima recorde em janeiro após estímulo do BC

Por Ethan Wang e Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - Os empréstimos bancários na China aumentaram mais do que o esperado em janeiro, atingindo uma máxima recorde, à medida que o banco central do país se movimentou para sustentar uma recuperação econômica irregular, reforçando as expectativas de mais estímulos nos próximos meses.

Os bancos chineses concederam 5,13 trilhões de iuanes (US$706,40 bilhões) em novos empréstimos em moeda local em janeiro, mais do que quadruplicando o valor de dezembro, mostraram dados do Banco do Povo da China nesta sexta-feira, superando as previsões dos analistas

Analistas consultados pela Reuters previam que os novos empréstimos em iuanes subiriam para 4,5 trilhões de iuanes no mês passado, um aumento acentuado em relação aos 990 bilhões de iuanes de dezembro e em comparação com os 4,92 trilhões de iuanes de um ano antes - o recorde anterior.

Os bancos chineses geralmente buscam conceder empréstimos no início do ano, pois competem por clientes de maior qualidade e ganham participação no mercado, mas analistas alertaram que a incerteza econômica persistente continua pesando sobre a demanda por crédito.

"Embora os números principais dos novos empréstimos em moeda local tenham atingido um recorde em janeiro, isso se deve apenas ao padrão sazonal habitual. Os empréstimos líquidos são sempre mais fortes no início do ano", disse a Capital Economics em uma nota.

Os empréstimos às famílias, incluindo hipotecas, aumentaram para 443,8 bilhões de iuanes em janeiro, de 350 bilhões de iuanes em dezembro, enquanto os empréstimos às empresas aumentaram para 4,78 trilhões de iuanes, de 490 bilhões de iuanes, segundo dados do banco central.

Os novos empréstimos bancários totalizaram 18,09 trilhões de iuanes no ano passado, abaixo do recorde de 22,75 trilhões de iuanes em 2023 e atingindo o menor nível desde 2019, uma vez que as empresas e os consumidores permaneceram cautelosos em assumir mais dívidas em meio a uma perspectiva econômica incerta.

A economia chinesa cresceu 5% em 2024, atingindo a meta oficial do governo, mas a recuperação pós-pandemia tem sido irregular, com as exportações e a manufatura compensando o fraco consumo interno.