Emater reforça controle de greening em novas áreas de plantio de citros em MG

São Paulo, 14 - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) está criando uma força-tarefa para impedir o avanço do greening em novas áreas com plantios de citros no Estado. Em nota, informa que a doença já levou à erradicação de mais de um milhão de plantas contaminadas em propriedades mineiras desde 2017, principalmente nos cultivos de tangerina. "A preocupação da Emater-MG agora é com as regiões do Campo das Vertentes e Zona da Mata, que vêm registrando, nos últimos anos, uma expansão de áreas comerciais dedicadas à cultura. São mais de dois milhões de plantas cultivadas recentemente", disse."Muitos produtores de tangerina de São Paulo e de outras regiões de Minas estão migrando para essas novas áreas, que ainda não foram atingidas pela doença", informou o coordenador estadual de Fruticultura da Emater-MG, Deny Sanábio. "Além disso, há terras com preços mais vantajosos e maior disponibilidade de mão de obra. Isso tem gerado emprego e desenvolvimento nestas cidades, o que é ótimo. Mas se não houver uma prevenção contra a doença, em breve, muitos produtores poderão ter prejuízos."Na terça-feira, 18, a Emater-MG vai promover, no município de Minduri, uma reunião com prefeitos e secretários de agricultura de vinte municípios das regiões do Campo das Vertentes e Zona da Mata. "Vamos abordar todos os cuidados preventivos que esses municípios devem adotar para evitar que a doença chegue às propriedades e repita o que aconteceu em outras regiões de Minas e de São Paulo", disse Sanábio. Minas Gerais é o segundo maior produtor de tangerina do País, com aproximadamente 225 mil toneladas por ano. O volume representa cerca de 21% da safra nacional. A área ocupada com a fruta é 13,5 mil hectares. O Estado também ocupa o segundo lugar nacional na produção anual de limão (104 mil toneladas) e de laranja (um milhão de toneladas).