Em meio à tensão com Trump, Alckmin recebe senador republicano

Do UOL, em São Paulo

Em meio à tensão com EUA por causa do aumento na taxação de produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se encontrou nesta sexta-feira (14), em Brasília, com Steve Daines, senador republicano nos EUA pelo estado de Montana.

O que aconteceu

"Foi muito boa a conversa", disse Alckmin, embora não tenha dado detalhes sobre o que foi conversado. Segundo ele, o senador republicano trouxe um abraço do presidente Donald Trump, do vice-presidente JD Vance e do secretário de estado Marco Rubio.

"Tivemos um encontro muito proveitoso", afirmou o vice-presidente. Segundo Daines, a conversa abordou os 200 anos de cooperação entre Brasil e EUA, entre outros temas. "Temos muito valores em comum", disse o senador, que reforçou o interesse americano em crescer e fortalecer o relacionamento entre os dois países.

Tom usado por Alckmin difere de declarações dadas por Lula. Presidente disse que Trump está assumindo uma postura protecionista, e que haverá reciprocidade caso ele imponha taxas à importação de produtos brasileiros. "Eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio [OMC], ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles", disse Lula em entrevista.

Trump anunciou reciprocidade tarifária na quinta (13). Atualmente, os EUA taxam o etanol brasileiro em 2,5% — contra 18% de taxação do produto americano no Brasil. O exemplo foi usado por Trump como uma das situações que devem ser alteradas a partir de abril pela mudança anunciada pelo governo americano.

Ministro da Fazenda diz que Brasil não precisa temer medida. Fernando Haddad (PT) defendeu que haja cautela diante das novidades, mas lembrou que a balança comercial entre Brasil e EUA pende para o lado americano.