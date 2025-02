Eduardo Paes e Flávio Bolsonaro trocam provocações e fazem 'textão' nas redes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trocaram ofensas nas redes sociais nesta quinta-feira (13). Os dois escreveram textos no X (antigo Twitter), e se referiram um ao outro com termos como "rei da rachadinha" e "nervosinho".

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a discussão publicando um longo texto em que critica a atuação do prefeito da capital fluminense. Ele também fez referência à possibilidade de Paes ou um aliado político dele chegar ao governo estadual.

"Nervosinho, você entende de maquiagem, não de segurança. Está no quarto mandato e não conseguiu resolver os problemas básicos do Rio. Só lorota! Não vamos deixar você trazer essa bagunça pro Estado inteiro. A segurança pública do Rio nunca daria certo com você e seus aliados petistas que romantizam o crime", escreveu Flávio.

Ele também citou o show da cantora Lady Gaga, que o prefeito confirmou na quinta-feira. O evento deve ocorrer em maio. "No show da Lady Gaga, não esqueça, chame a polícia que você tanto critica, se não os eleitores de Lula/Paes vão fazer um estrago. Menos circo e mais segurança!", pediu.

Eduardo Paes respondeu: "Comecei o dia com o tal do mineiro e vou ter que terminar com o rei da rachadinha, provavelmente falando desde sua mansão de milhões de reais comprada com chocolate da Kopenhagen". Flávio era dono de uma loja da marca em um shopping na Barra da Tijuca, mas abriu mão da franquia em 2021, em meio às acusações de que estaria usando o estabelecimento para lavagem de dinheiro, segundo investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).

No mesmo dia, a apresentação de Gaga e o tema da segurança pública na cidade também foram motivos de críticas ao prefeito por parte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele postou um vídeo gravado durante um tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. "Ainda bem que o prefeito do RJ providenciou o show da Lady Gaga no carnaval", disse.

Paes rebateu o deputado, afirmando que a responsabilidade pela segurança pública é do aliado e correligionário do deputado, o governador do Estado, Cláudio Castro (PL).

Em resposta a Flávio Bolsonaro, Eduardo Paes atribuiu a ele e seus aliados os problemas na polícia do Rio citados pelo senador. "Acabaram com a Secretaria de Segurança e encheram de apadrinhados seus no comando de nossa PM e da Polícia Civil! O dedo de vcs é podre pro Rio de Janeiro. Aliás, acho que você devia largar essa 'proteção' do mandato de senador e vir disputar o governo do Estado. Pára de terceirizar e vem enfrentar a disputa contra o candidato que vou apoiar", publicou.