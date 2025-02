Drone russo danificou proteção da usina nuclear de Chernobyl, diz Zelenskiy

Por Max Hunder e Anastasiia Malenko

KIEV (Reuters) - Um drone russo causou danos significativos ao abrigo de contenção de radiação na usina nuclear de Chernobyl durante a noite, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta sexta-feira.

Zelenskiy e o órgão de fiscalização de energia da ONU disseram que os níveis de radiação permaneciam normais após o incidente, que ocorreu no momento em que autoridades norte-americanas, ucranianas e europeias se reuniam na Conferência de Segurança de Munique para discutir a guerra na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou a alegação da Ucrânia como uma "provocação", dizendo que não tinha informações precisas sobre o suposto incidente, mas que a Rússia não ataca a infraestrutura nuclear.

Chernobyl foi o local da pior catástrofe nuclear civil do mundo quando um de seus quatro reatores explodiu em 1986. Esse reator está agora envolto em um abrigo protetor para conter a radiação remanescente.

O último reator em funcionamento em Chernobyl foi desligado em 2000. A Rússia ocupou a usina e os arredores por mais de um mês durante sua investida contra a capital Kiev no início da invasão.

O drone russo atingiu a proteção da unidade de energia destruída na usina, causando um incêndio que já foi extinto, escreveu Zelenskiy no aplicativo Telegram.

"De acordo com as avaliações iniciais, os danos ao abrigo são significativos", disse ele.

A porta-voz dos serviços de emergência da Ucrânia, Svitlana Vodolaha, afirmou que o ataque causou danos ao abrigo em algumas áreas.

Especialistas trabalharão para verificar a escala exata do ataque que ocorreu por volta das 2h da manhã (horário local), acrescentou ela em uma transmissão de televisão ucraniana.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, postou fotos do abrigo com o que parecia ser um pequeno incêndio próximo ao topo de seu vasto arco.

"O único país do mundo que ataca esses locais, ocupa usinas nucleares e faz guerra sem se importar com as consequências é a Rússia de hoje", disse Zelenskiy.

O abrigo, conhecido como Novo Confinamento Seguro, é uma estrutura de aço e concreto em forma de arco que foi concluída em 2019 para cobrir uma versão anterior de construção soviética, que havia se deteriorado.