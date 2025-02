Drone atinge cúpula de aço que protege reator que explodiu em Chernobyl; Zelensky acusa Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou nesta sexta-feira (14) a Rússia de danificar a estrutura de aço que cobre o reator que explodiu na usina nuclear de Chernobyl, em 1986. A cúpula, inaugurada em 2016, isola o material radioativo. O presidente ucraniano garantiu que não foi constatado nenhum aumento na radiação. A Rússia nega as acusações.

Em uma mensagem publicada na rede X, Zelensky disse que a Rússia atacou "a estrutura que protege o mundo da radiação do reator nº 4 da usina nuclear de Chernobyl", causando um incêndio que foi "controlado". O drone que atingiu a cúpula, segundo ele, era dotado de uma ogiva "explosiva".

A estrutura de aço de 25.000 toneladas, 108 metros de altura e 162 metros de comprimento foi construída pelas empresas francesas de construção civil Bouygues e Vinci e financiada pela comunidade internacional. A cúpula cobre o reator de Chernobyl que explodiu em abril de 1986 e protege um antigo sarcófago construído pelos soviéticos para isolar os detritos radioativos.

Moscou reagiu e disse que as forças russas não estão atingindo instalações nucleares na Ucrânia. "Não tenho informações precisas, mas os militares russos não estão fazendo isso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), sua equipe no local ouviu "uma explosão que vinha do arco de contenção" e foi informada do ataque de um drone.

A explosão ocorreu por volta da 1h50 de sexta-feira, pelo horário local, segundo a AIEA. Zelensky divulgou imagens do local, incluindo um vídeo da explosão e do incêndio Uma das fotos mostra um buraco na estrutura metálica de contenção e vestígios de fuligem. Outras imagens, tiradas no sótão da estrutura, revelam chapas de metal destruídas e outros equipamentos danificados.

"A Rússia é o único país do mundo que ataca esses locais, ocupa usinas nucleares e trava uma guerra sem se preocupar com as consequências. É uma ameaça terrorista para o mundo inteiro", acusou o presidente ucraniano.

As autoridades ucranianas disseram que vão informar os Estados Unidos sobre os detalhes do ataque a Chernobyl em uma reunião na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira, onde Zelensky deve se encontrar com o vice-presidente dos EUA, JD Vance.

"Vamos informar nossos parceiros americanos sobre o ataque russo e explicar que eles estão sempre e lançando drones sobre a zona de Chernobyl, e a ameaça que isso representa para o arco de contenção e para a segurança nuclear", disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram. "O mundo inteiro investiu na cúpula e hoje ela é alvo de um ataque russo", disse Yermak.

Usina ocupada

A Rússia ocupou o local da usina no início de sua invasão, há três anos, com a ajuda das tropas da Belarus, gerando temores de novos vazamentos radioativos ou acidentes. As tropas russas se retiraram no final de março de 2022, quando a Rússia foi forçada a recuar do norte da Ucrânia, que fica a menos de cem quilômetros em linha reta da usina.

Em março de 2022, a Rússia também tomou à força a usina nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, no sul da Ucrânia. Desde então, russos e ucranianos se acusam de colocar em perigo o local onde fica a usina, sob ocupação russa, e de provocar o risco de um desastre nuclear.

