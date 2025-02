"Deletaço" de referências trans pelo governo Trump atinge até website do monumento Stonewall

Por Daniel Trotta

(Reuters) - A política transgênero do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou com um decreto editado no primeiro dia de governo deslegitimando a identidade de gênero. Agora avançou sobre um marco visível, com a exclusão da palavra “transgênero” do website para o Monumento Nacional Stonewall do Serviço de Parques Nacionais. O monumento celebra o Stonewall Inn, um bar gay de Nova York onde a resistência a uma operação da polícia em 1969 resultou no movimento de direitos civis em defesa dos direitos LGBTQ. Embora outras medidas de Trump tenham implicações concretas para os americanos trans das forças armadas, para os que precisam de assistência médica ou praticam esportes, a medida simbólica de remover a palavra foi especialmente dolorosa para essa comunidade, sendo percebida como uma tentativa de apagamento. O website do monumento foi inicialmente alterado na quinta-feira, para se referir a pessoas “lésbicas, gays, bissexuais ou Queer (LGBQ+)", deletando a letra “T” da abreviação. Depois, o Q e o + também foram retirados, deixando apenas o LGB na abreviação, uso que era mais comum antes de 1990, uma época bem menos inclusiva. “Isso é literalmente vir até a nossa casa e tentar apagar as pessoas trans”, disse Stacy Lentz, co-proprietária do Stonewall Inn. Em 2016, o ex-presidente Barack Obama aprovou a criação do Stonewall National Monument para proteger a área ao redor do bar, incluindo o Christopher Park, onde fotos históricas foram penduradas. Um centro de visitantes foi inaugurado em 2024. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar o tema, nem o Serviço Nacional de Parques.