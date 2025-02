Defesa Civil alerta e São Paulo entra em estado de atenção para chuva

A Defesa Civil emitiu alerta severo para chuvas para os moradores da capital paulista, informando sobre o risco na Zona Leste devido à chuva forte na região. O município está em estado de atenção desde as 13h35.

O que aconteceu

Chuva mais forte atinge zonas sul e leste, diz CGE. A cidade de São Paulo está em estado de atenção desde às 13h35 devido às chuvas que atingem a capital, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. O órgão afirma que há potencial para ocorrência de raios e rajadas de vento.

Subprefeitura da Vila Prudente esteve em estado de alerta, o mais alto da escala do CGE. Às 14h20, o córrego Mooca estava em "iminência de transbordamento" na altura da Avenida Salim Farah Maluf com a Avenida Vila Ema, e chegou a transbordar. Entretanto, o estado de alerta foi retirado às 14h50.

Alerta da Defesa Civil de SP avisou sobre riscos de deslizamentos e alagamentos na capital Imagem: Reprodução

Cidade tem quatro pontos de alagamento intransitáveis. Um deles é em Santana (Zona Norte), na Avenida Olavo Fontoura, altura do número 1200. Os outros três são na Vila Mariana (Zona Sul): um é na Avenida Rubem Berta, outro na Avenida Ibijaú e outro na Avenida José Maria Whitaker.

58.087 residências estão sem luz, segundo a Enel. Até às 14h31, são 73.294 casas com abastecimento de energia interrompido em todo o estado de São Paulo.

Trens da Linha 12- Safira estão operando em velocidade reduzida. Já os trens da Linha 10 - Turquesa não estavam operando entre estações Prefeito Saladino e São Caetano do Sul por volta das 14h. O UOL entrou em contato com a companhia para saber se a rota já foi retomada.

Rajadas de vento chegaram a 30 km/h na Zona Sul. A estação meteorológica Capela do Socorro-Cidade Dutra captou ventos de 31,1 km/h, enquanto foram registradas rajadas de 26,4 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina (Zona Oeste), e de 25,1 km/h na Cidade Ademar (Zona Sul).

Chuva é causada por pelo forte calor e chegada de brisa marítima, explica CGE.

São Paulo deve seguir com calor e pancadas isoladas de chuva no fim de semana. No sábado, as chuvas devem acontecer a partir da tarde com intensidade entre moderada e forte, e com presença de raios e rajadas de vento. Já no domingo, a previsão aponta maior nebulosidade na parte da tarde e condições para ocorrência de pancadas de chuva.