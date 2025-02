Coopercitrus investe R$ 100 milhões em novo Complexo Agropecuário em Araçatuba

São Paulo, 14 - A Cooperativa de Produtores Rurais (Coopercitrus), com sede em Bebedouro (SP), acaba de anunciar um investimento estratégico de cerca de R$ 100 milhões na construção de um novo Complexo Agropecuário em Araçatuba (SP). O projeto contempla uma moderna fábrica de ração, um TRR (Transportador Revendedor Retalhista) para distribuição de combustíveis, uma loja completa de insumos agropecuários e um espaço de atendimento aos cooperados, informou a cooperativa em comunicado.Para marcar o início das obras, a Coopercitrus realizará na terça-feira da semana que vem, dia 18, às 10h30, a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do novo complexo. A nova unidade será construída em um terreno de 50 mil m², localizado entre Araçatuba e Birigui, próximo à Rodovia Marechal Rondon (SP-300), um dos principais eixos logísticos do agronegócio na região. A escolha do local priorizou a facilidade de acesso aos cooperados e a integração de todos os negócios da Coopercitrus em um único espaço.A obra, que deverá ser concluída em dois anos, terá um impacto positivo na economia local, com a geração de aproximadamente 130 oportunidades de empregos diretos e indiretos."Esse projeto busca atender à crescente demanda por soluções e infraestrutura para a cadeia pecuária, reforçando o compromisso da cooperativa em diversificar sua atuação e oferecer suporte estratégico aos cooperados", afirma Matheus Marino, presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus.A Coopercitrus chegou a Araçatuba em 2004, com a abertura de uma loja de insumos agropecuários. Em 2017, ampliou sua atuação na região com a incorporação da Cooperativa Brasileira Agropecuária de Araçatuba (Cobrac), agregando infraestrutura, novos serviços e um suporte mais amplo aos cooperados.A unidade da Coopercitrus em Araçatuba atende 807 cooperados, distribuídos em 42 municípios, como Pereira Barreto, Andradina e Guararapes. A região é marcada pela forte presença na pecuária, além de culturas como cana-de-açúcar, soja e milho.