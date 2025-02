Comissão Europeia vai ajustar regras fiscais para aumentar os gastos com defesa da UE

O braço executivo da União Europeia (UE) mudará as regras fiscais para permitir que os países membros do bloco aumentem seus gastos com defesa sem ultrapassar os limites de déficit, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Na Conferência de Segurança de Munique, ela afirmou que a Comissão Europeia proporá que os membros da UE possam invocar uma "cláusula de escape" para aumentar seus gastos com defesa, desde que atendam a certas condições - que não foram reveladas por ela. As cláusulas de escape atualmente permitem que os governos da UE suspendam seus limites de endividamento em caso de crise econômica grave ou eventos sérios fora de seu controle.

As regras de gastos da UE exigem que os Estados membros mantenham seus déficits orçamentários nacionais abaixo de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e a dívida pública abaixo de 60% do PIB.

Alguns países da UE anteriormente argumentaram que não tinham espaço para aumentar seus gastos com defesa.

A proposta beneficiaria países como a Polônia e países como a França e a Itália, com déficits nacionais superiores a 6% do PIB. Atualmente, os 27 membros da UE gastam juntos 2% de seu PIB em defesa.

A Comissão Europeia também proporá um pacote de soluções personalizadas para ajudar os Estados membros a superar barreiras específicas que os impedem de aumentar seus gastos com defesa, acrescentou Von der Leyen. Fonte: Dow Jones Newswires.