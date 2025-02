Comentários do presidente da Itália sobre "Terceiro Reich" em relação à Rússia provocam disputa entre Roma e Moscou

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra Giorgia Meloni acusou a Rússia de "ofender toda a nação italiana" nesta sexta-feira, conforme ela mostrou apoio aos comentários do presidente italiano que compararam a Rússia moderna à Alemanha nazista.

Em um discurso na semana passada, o presidente Sergio Mattarella criticou as "guerras de agressão" que levaram à Segunda Guerra Mundial. "Esse era o projeto do Terceiro Reich na Europa. A atual agressão russa contra a Ucrânia é dessa natureza", disse ele.

Reagindo a essas declarações com algum atraso, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou nesta sexta-feira as falas de Mattarella como "invenções blasfemas".

Meloni disse em uma declaração com palavras fortes: "Os insultos da porta-voz... ofendem toda a nação italiana, que o chefe de Estado representa".

"Expresso minha total solidariedade, bem como a de todo o governo, ao presidente Mattarella, que sempre condenou firmemente a agressão perpetrada contra a Ucrânia", acrescentou.

A Itália tem sido tradicionalmente um dos países da Europa com os laços políticos e econômicos mais estreitos com a Rússia, mas, sob o comando de Meloni, tem apoiado firmemente a Ucrânia, inclusive com ajuda militar.

