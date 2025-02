Colômbia tributa apostas online para auxiliar região sob violência do ELN

O governo da Colômbia expediu nesta sexta-feira (14) um decreto para tributar as apostas esportivas online e outros setores, com o objetivo de arrecadar fundos para atender uma crise humanitária na fronteira com a Venezuela, atingida pela guerrilha do ELN.

Os novos tributos estão dentro do estado de comoção interior decretado pelo presidente Gustavo Petro, depois que o grupo rebelde assassinou mais de 50 pessoas na região de Catatumbo. Após o ataque, iniciado em 16 de janeiro, mais de 50.000 pessoas foram deslocadas.

Para conseguir recursos que ajudem a atender essa crise, o Ministério da Fazenda expediu um documento que ordena tributar os "jogos de sorte e azar operados exclusivamente no território nacional ou do exterior".

Com essa medida, que passará a vigorar a partir da próxima semana até 31 de dezembro, 19% do que cada usuário depositar será transferido ao novo imposto.

Também fica oficializado um imposto de 1% sobre a extração de carvão e hidrocarbonetos, assim como sobre alguns processos de exportação desses recursos.

A mesma porcentagem será aplicada para certos procedimentos notariais.

São medidas "idôneas para arrecadar os recursos necessários com o objetivo de implementar o plano de ação do Governo Nacional para resolver a situação de ordem pública na região de Catatumbo" e municípios próximos, argumentou a Fazenda.

Com esses impostos, o governo espera arrecadar pouco mais de um trilhão de pesos colombianos (1,3 bilhão de reais) para fortalecer programas sociais.

das/lv/mel/dd/ic

© Agence France-Presse