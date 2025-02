Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos

O diretor Carlos 'Cacá' Diegues, considerado um dos melhores e mais populares cineastas brasileiros, morreu nesta sexta-feira (14) aos 84 anos, informou o prefeito de Maceió (nordeste), sua cidade natal.

"Maceió se despede de um de seus maiores filhos. Cacá Diegues, mestre do Cinema Novo e gênio por trás de clássicos como 'Deus é Brasileiro', nos deixou hoje", escreveu João Henrique Caldas na rede social X.

"Seu legado segue eterno na tela e na história do cinema nacional", acrescentou.

Diegues, lembrado por filmes como 'Bye Bye Brasil' e 'Xica da Silva', foi presidente do júri do 'Caméra d'Or' no Festival de Cannes em 2012 e quatro de seus filmes participaram da competição.

"'Ganga Zumba', 'Xica da Silva', 'Bye, Bye Brasil', e, mais, recentemente, 'Deus é Brasileiro' mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo", expressou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nota.

Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras declarou à rádio CBN que o cineasta infelizmente não resistiu a uma cirurgia.

Diegues foi membro ativo dessa academia e colunista de imprensa. "Ele tinha uma visão muito ampla, holística da cultura brasileira, não apenas do cinema", destacou Pereira.

Cacá morreu em um momento frutífero do cinema brasileiro, com a recente indicação do filme 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional e de sua protagonista, Fernanda Torres, ao de Melhor Atriz.

Pereira lembrou que o cineasta estava muito feliz com a situação atual, não apenas do cinema mas da cultura brasileira.

Diegues exerceu boa parte de sua carreira no Rio de Janeiro, onde estudou Direito e dirigiu vários cineclubes.

