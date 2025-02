Chegada de frente fria? Veja como fica o tempo em São Paulo no final de semana

Além do forte calor, a passagem de uma frente fria pela costa paulista aumenta o risco de temporal no Estado Paulista, incluindo a Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 14. De acordo com a Climatempo, pancadas de chuva ocorrem no período da tarde e também estão previstas no decorrer da noite na cidade de São Paulo.

No fim de semana, a chance de precipitação volta a diminuir e o calor vai aumentar novamente. "As pancadas de chuva ainda devem ocorrer no litoral e na Grande São Paulo no sábado à tarde, 15, mas não deve chover no domingo, 16. A chance de chuva no domingo diminui também no interior", acrescenta a empresa de meteorologia.

Forte calor

"O predomínio é de ar quente nos próximos dias no Estado de São Paulo. O ar fresco da frente fria vai ser desviado para alto-mar e não vai conseguir avançar sobre o Estado de São Paulo", destaca a Climatempo.

A cidade de São Paulo, que permanece em estado de atenção para altas temperaturas, pode ter novo recorde de calor para este ano no domingo ou na próxima segunda-feira, 17, com temperatura em torno dos 34°C. O recorde atual é de 33,9°C. Segundo a Meteoblue, há risco de precipitações no sábado e a partir da próxima terça-feira, 18.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC;

Sábado: entre 20ºC e 28ºC;

Domingo: entre 21ºC e 31ºC;

Segunda-feira: entre 21ºC e 33ºC;

Terça-feira: entre 22ºC e 34ºC.