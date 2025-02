Casa Branca posta poema para imigrantes ilegais: 'Vamos te deportar'

A conta oficial da Casa Branca publicou um poema para imigrantes ilegais no Instagram em que os ameaça de deportação. A postagem acontece no mesmo dia em que os americanos comemoram o Dia dos Namorados.

O que aconteceu

"Rosas são vermelhas / Violetas são azuis / Venha aqui ilegalmente / E vamos te deportar", diz poema, em tradução livre para o português. A publicação traz imagens do rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e de Tom Homan, o chamado "czar da fronteira", responsável pela deportação de imigrantes ilegais. O fundo da imagem é rosa claro, com corações. A legenda do post diz "Feliz Dia dos Namorados!".

Trump colocou Homan como responsável por "todas as deportações de imigrantes ilegais". Embora o cargo não tenha nome oficial, Homan é chamado de "czar da fronteira" por Trump. Durante a campanha, o presidente também usou o termo para se referir ao trabalho de Kamala Harris na fronteira com o México.

Internautas criticaram a publicação em comentários. "Isso é algo insano para se publicar em uma conta oficial", escreveu um deles. "Estão falando sério? Onde está o profissionalismo?", disse outra usuária.

Trump ainda não publicou mensagem para sua esposa, Melania.

Trump está em campanha contra imigrantes. O presidente dos EUA assinou diversos decretos contra imigrantes desde que assumiu seu segundo mandato como presidente, no dia 20 de janeiro, mas tem enfrentado bloqueios da justiça americana. A ordem de negar direito à cidadania aos nascidos nos EUA, bloqueada por dois juízes federais, é um exemplo.

Imigrantes 'de baixo risco' estão sendo enviados à Baía de Guantánamo. Embora o presidente tivesse dito que somente os imigrantes considerados mais perigosos seriam levados à base militar em Cuba, um documento obtido pela CBS News mostra que imigrantes sem antecedentes criminais estão sendo levados à Guantánamo.