Casa Branca compartilha poema de Dia dos Namorados com migrantes como alvo

A mensagem da Casa Branca no Dia dos Namorados para os migrantes foi direta: um fundo rosa, corações, os primeiros versos de um poema e a tirada "chegue aqui ilegalmente e nós deportaremos você".

A montagem divulgada na conta oficial do governo americano inclui fotos dos rostos do presidente Donald Trump, com semblante sério, e de seu conselheiro especial para política migratória, Tom Homan, em um fundo rosa.

"Rosas são vermelhas, violetas são azuis, chegue aqui ilegalmente e nós deportaremos você", declarou a Casa Branca na versão de um famoso poema associado ao Dia dos Namorados.

A imagem foi acompanhada da mensagem "Feliz Dia de São Valentim", ao lado de um emoticon de coração vermelho.

Trump, que durante a campanha prometeu deportações em massa de migrantes em situação irregular, ainda não publicou uma mensagem desta data especial para a esposa Melania.

Já o ex-presidente Joe Biden e a esposa Jill enviaram mensagens um ao outro nas redes sociais nesta sexta-feira.

