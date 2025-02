Canela acelera o metabolismo e emagrece? Veja o que a especiaria pode fazer

Termogênico é o alimento que é capaz de aumentar a temperatura corporal, queimar calorias e, assim, acelerar o metabolismo. A canela é um dos integrantes dessa lista, junto com chá verde, pimenta, café e tantos outros. Só que nenhum alimento é capaz de aumentar o metabolismo a ponto de queimar mais calorias do que as ingeridas pela comida e, portanto, emagrecer. Esses alimentos até podem elevar o consumo de energia do corpo, mas de uma maneira temporária e discreta, que pouco importa no balanço geral no final do dia.

Um estudo publicado no International Journal of Obesity mostra que o consumo de termogênicos pode elevar o gasto energético diário em até 5%. Ou seja, uma pessoa que gasta 2.000 calorias por dia vai queimar apenas 100 calorias a mais ao usar essas substâncias.

Ajuda a diminuir a glicose no sangue?

Outro feito atribuído à canela é o controle da chegada do açúcar no sangue depois da refeição, evitando os picos que levam ao disparo de insulina e ao ganho de peso. Alguns estudos nesse sentido são positivos, mas ainda há controvérsias, pois outras pesquisas mostram que não há influência significativa da canela na glicose. Assim, a ciência não bateu o martelo sobre o assunto.

A quantidade e o tipo de canela também importam. Existem diversas espécies, com diferenças consideráveis em termos de compostos bioativos. E aqui no Brasil sequer conseguimos saber qual espécie estamos comprando. Fora que não dá para apostar na canela para diminuir a glicose em circulação se você for comer um doce ou um pão branco. Aí não tem especiaria que segure a descarga de açúcar na corrente sanguínea.

Para diabéticos, fica o alerta: como é provável que a canela influencie na ação da insulina, o ideal é não consumir grandes quantidades dela com o objetivo de controlar a doença. Há risco de desequilíbrios e a possibilidade de ter que ajustar os medicamentos.

Benefícios da canela

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Ela pode até não ser remédio ou solução para perder peso, mas certamente há benefícios para a saúde em seu consumo. Por exemplo, o sabor da especiaria dá um toque doce a bebidas que normalmente seriam açucaradas. Como tem baixo teor calórico e nada de gordura, ela pode ser uma alternativa mais saudável ao açúcar de mesa.

A especiaria de origem asiática ainda contém substâncias antioxidantes, que atenuam a ação dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. Outro benefício conhecido é o de melhorar dores menstruais —alívio observado em alguns estudos por conta da ação anti-inflamatória e vasodilatadora da canela. Mas, de novo: esse efeito é discreto, então não adianta se valer dela se as cólicas forem intensas ou outras doenças estiverem presentes, como endometriose ou síndrome dos ovários policísticos.

Cuidados ao consumir

Exagerar na canela pode trazer efeitos colaterais importantes, como diarreia, gases, toxicidade ao fígado, desconforto gástrico e reações alérgicas. Ela também pode provocar irritação de mucosa, então pessoas que estão suscetíveis a ter gastrite ou refluxo podem se sentir mal depois de consumir.

Gestantes e hipertensos podem consumir canela, desde que a quantidade não ultrapasse 3 g, o equivalente a uma colher (chá) rasa ao dia de canela em pó, ou três xícaras do chá feito com a canela em pau. Essa quantidade, aliás, é considerada segura para consumo por todos.

*Com informações de reportagens publicadas em 11/03/2019 e 04/01/2022