Caminho de Lula pela frente é incerto e difícil

Do UOL

Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a aprovação de Lula caiu vertiginosamente em dois meses, de 35% para 24%. O petista nunca amargou uma posição tão baixa nos seus três mandatos. A reprovação também é recorde, em 41%.

Josias de Souza resume a situação assim: "As pesquisas mais recentes haviam detectado um sangramento na popularidade de Lula. O novo Datafolha revela que a lesão política mudou de patamar. Na início da segunda metade do seu terceiro mandato, Lula transformou-se num presidente hemorrágico."

E quais são as perspectivas de recuperação do governo? José Paulo Kupfer, aqui, Fábio Zanini, aqui, e Adriana Fernandes, aqui, traçam cenários para o que pode vir pela frente. Nos três textos, as dificuldades parecem se sobressair.

Outros olhares

A Hora (link em vídeo)

Lula critica Ibama e anima Alcolumbre, Trump e taxa do aço, CV na Amazônia e mais Leia mais

Juca Kfouri

João Fonseca, braço forte, deixa a Argentina seca Leia mais

Milly Lacombe

Corinthians entra na dimensão do encanto Leia mais

PVC

Zubeldía chega ao clássico em paz, mas sob avaliação constante Leia mais

Silvia Ruiz

Quer emagrecer e está na menopausa? Melhor ter cuidado com Ozempic Leia mais