Câmara baixa do Parlamento do Japão aprova indicada do governo para diretoria do BC

TÓQUIO (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento do Japão aprovou nesta sexta-feira a indicação de Junko Koeda, uma acadêmica conhecida por suas posições conservadoras em temas fiscais e na política monetária, para a diretoria do banco central japonês, abrindo caminho para o endosso total da Legislatura.

Koeda, uma professora especializada em macroeconomia e finanças da Universidade de Waseda, no Japão, substituirá o ex-economista Seiji Adachi, que tinha a reputação de preferir uma política monetária mais "dovish" (favorável a juros mais baixos).

Espera-se que a nomeação de Koeda seja aprovada pela câmara alta na quarta-feira, dada a sólida maioria do bloco governista na Casa. Seu mandato de cinco anos começará em 26 de março.

A primeira indicação do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, para uma posição na diretoria do Banco do Japão tem sido observada de perto pelos mercados em busca de pistas sobre a postura do governo em relação à política monetária.

Koeda, que tem participado com frequência de painéis organizados pelo Banco do Japão para oferecer insights sobre os efeitos da política monetária, provavelmente reforçará a mudança em direção a juros mais altos e trará novas ideias para um banco central que há muito tempo se concentra em impulsionar o crescimento por meio de grandes estímulos, segundo analistas.

Será a primeira vez que duas mulheres ocuparão assentos na diretoria de nove membros, dominada por homens. Até agora, havia apenas uma mulher na diretoria - Junko Nakagawa, que entrou em 2021.

(Por Makiko Yamazaki)