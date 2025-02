Brasil e Argentina empatam (1-1) e definição do título do Sul-Americano Sub-20 é adiada

Brasil e Argentina empataram na quinta-feira (13) em 1 a 1 no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 na Venezuela, resultado que deixa a definição do título entre as duas potências do futebol para o próximo domingo.

Nesse dia, o último do torneio, a seleção brasileira vai enfrentar o Chile e a Argentina encara o Paraguai.

Claudio 'El Diablito' Echeverri marcou de pênalti aos 40 minutos para a equipe 'Albiceleste', com uma cobrança suave que surpreendeu o goleiro Felipe Longo. A penalidade máxima havia sido cometida por Breno Bidon sobre Julio Soler.

Rayan empatou na reta final (78') com um belo chute cruzado, rasteiro, após um passe em profundidade de Igor.

Embora a decisão do título continue pendente, as quatro vagas para o Mundial Sub-20 que este torneio oferece já estão nas mãos de Brasil, Argentina, Paraguai e Colômbia. O Chile, por sediar o evento, que será realizado ainda este ano, já estava automaticamente classificado.

Antes do jogo entre brasileiros e argentinos, os paraguaios venceram o Uruguai por 1 a 0 e os colombianos derrotaram o Chile por 3 a 1 garantindo a vaga. Brasil e Argentina já haviam garantido suas vagas na rodada anterior.

As duas seleções lideram a tabela da fase final com dez pontos cada, seguidos por Paraguai e Colômbia com seis pontos cada. Chile e Uruguai, por sua vez, têm apenas um cada.

A geração juvenil anterior da 'Celeste' havia sido campeã do Mundial Sub-20 de 2023.

erc/gfe/aam

© Agence France-Presse