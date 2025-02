Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após últimas ameaças tarifárias de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliaram as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,69% em Hong Kong, a 22.620,33 pontos, impulsionado por ações do setor de saúde e tecnologia em meio ao entusiasmo com a adoção do modelo de inteligência artificial (IA) da DeepSeek.

Na China continental, o otimismo gerado pela IA também favoreceu ações de farmacêuticas e software. O Xangai Composto subiu 0,43%, a 3.346,72 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,75%, a 2.033,42 pontos.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei caiu 0,79% em Tóquio, a 39.149,43 pontos, em dia de realização de lucros após ganhos recentes, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,31% em Seul, a 2.591,05 pontos, em seu quarto pregão positivo, e o Taiex apresentou queda de 1,05% em Taiwan, a 23.152,61 pontos.

Ontem, o governo Trump confirmou planos de adotar as chamadas tarifas recíprocas, mas concedeu prazo para negociações, aliviando temores sobre uma guerra comercial e contribuindo para o desempenho positivo de Wall Street ontem.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto dia seguido, com ganho de 0,19% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.555,80 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires