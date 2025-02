Bipolo de transmissão de energia Xingu-Rio volta a operar, diz State Grid

SÃO PAULO (Reuters) - O bipolo de transmissão de energia Xingu-Rio voltou à operação normal, informou a operadora do ativo State Grid, depois de a instalação ter sofrido com a queda de torres em função de uma tempestade no mês passado.

Em nota, a Xingu-Rio Transmissora de Energia (XRTE) informou que a instalação, que conecta Pará ao Rio de Janeiro e é uma das principais vias de escoamento da energia da hidrelétrica de Belo Monte, está "de forma definitiva integralmente à disposição do Operador Nacional do Sistema (ONS)".

A indisponibilidade do bipolo por algumas semanas teve impacto significativo na operação do sistema elétrico brasileiro, apontou o Itaú BBA na véspera, em relatório que comentava sobre os cortes de geração de usinas renováveis.

Segundo analistas do banco, enquanto a linha estava indisponível, houve redução dos limites de envio de energia produzida no Norte e Nordeste para o Sudeste, além de redução de 4 gigawatts (GW) da capacidade da subestação Xingu.

A falta do bipolo também teria aumentado, no período, os cortes de geração renovável classificados por razões de "indisponibilidade externa", o que garante ao gerador um ressarcimento pela energia perdida.

(Por Letícia Fucuchima)