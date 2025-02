BC tem as ferramentas para perseguir meta de inflação e remédio vai funcionar, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que a autoridade monetária tem as ferramentas para perseguir a meta de inflação, ressaltando que o “remédio” dos juros básicos vai funcionar.

Em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IEDI), em São Paulo, Galípolo afirmou que também há posição majoritária por parte dos agentes de mercado de que a política monetária vai dar conta de sua função.

(Por Fabrício Castro e Bernardo Caram)