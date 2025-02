Banco do Brasil supera R$ 1 bilhão em cashabck, pagos a 3 milhões de clientes

O Banco do Brasil pagou mais de R$ 1 bilhão em cashback aos clientes desde que implementou o benefício, em 2018. No ano passado, o volume de recursos retornados subiu 17%. Ao todo, mais de 3 milhões de clientes receberam cashback do banco. Segundo o BB, clientes que participam do programa de benefícios do banco geram margens mais altas.

O banco permite que os clientes recebam o valor de volta através de aplicação em investimentos, ou na fatura do cartão e no pagamento de produtos e serviços do banco, além de boletos. É possível ganhar cashback através dos gastos no cartão ou de compras no Shopping BB.

"Sabemos que os clientes que participam do programa de benefícios do BB são mais engajados, apresentando margem de contribuição 50% maior do que aqueles que não utilizam", diz em nota a vice-presidente de Negócios de Varejo, Carla Nesi. "Isso mostra que essas ferramentas são estratégicas para fortalecer o relacionamento com os clientes, encantá-los e impulsionar os negócios."

Com a marca, o banco terá uma campanha promocional até o próximo domingo, 16, com benefícios adicionais.

Os bancos tradicionais têm adotado o cashback de forma mais intensa diante da competição com bancos digitais, que utilizam o benefício para atrair e reter clientes para além dos tradicionais programas de pontos.