Associação dos EUA espera que Trump aplique tarifa recíproca ao etanol do Brasil

São Paulo, 14 - A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa a indústria de etanol nos Estados Unidos, espera que o presidente norte-americano, Donald Trump, aplique uma tarifa recíproca ao biocombustível produzido no Brasil. Em comunicado, a associação agradeceu Trump "por seu compromisso em restabelecer uma relação comercial justa e recíproca para o etanol entre os Estados Unidos e o Brasil".Na quinta-feira, 13, ao anunciar um plano abrangente para a implementação de tarifas recíprocas, a Casa Branca citou a tarifa do Brasil sobre o etanol americano como um exemplo específico de tratamento não recíproco aos EUA. A tarifa brasileira sobre o etanol dos EUA é de 18%, enquanto o produto brasileiro é tarifado em cerca de 2% no país."Há quase uma década, temos gastado tempo e recursos preciosos combatendo um regime tarifário injusto e injustificado imposto pelo governo brasileiro às importações de etanol dos EUA", disse no comunicado o presidente e CEO da RFA, Geoff Cooper. "O mais irônico é que essas barreiras tarifárias foram erguidas contra o etanol americano enquanto nosso país tem aceitado - e até incentivado - importações de etanol do Brasil."Segundo a RFA, como resultado dessas tarifas, as exportações americanas de etanol para o Brasil praticamente desapareceram nos últimos anos. Cooper destacou que as exportações de etanol dos EUA para o Brasil caíram de 489 milhões de galões (1,85 bilhão de litros) em 2018, com um valor de US$ 761 milhões, para apenas 28 milhões de galões (106 milhões de litros) em 2024, avaliados em US$ 53 milhões.