Limpeza smart: 6 aspiradores robôs que mapeiam a casa e desviam de objetos

Quando se trata de aspirador robô, aqueles que têm recursos como mapeamento inteligente do local e sensores para desviar de objetos dão mais eficiência à limpeza doméstica. Esse tipo de tecnologia evita que os dispositivos fiquem presos em obstáculos ou ainda que deixem de limpar algum canto da casa.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou 6 modelos com essas características para você conhecer. Na seleção, há ainda opções que contam com uma base que coleta a sujeira automaticamente. Confira a seguir as funções de cada um, segundo dados dos fabricantes.

Três funções: varre, aspira e passa pano;

Têm câmera integrada e sensor duplo de laser para evitar o choque com objetos. Com isso, ele consegue contornar os obstáculos;

duplo de laser para evitar o choque com objetos. Com isso, ele consegue contornar os obstáculos; Detecta tapetes e aumenta potência de sucção (função Auto Boost) quando necessário;

Usa um sistema de navegação com inteligência artificial para escanear o ambiente;

Permite programar limpeza por aplicativo, delimitando áreas a serem limpas e zonas proibidas.

Quatro funções: varre, aspira, passa pano e esvazia sozinho a sujeira dentro dele (vem com base que coleta a sujeira de maneira automática -- só precisa limpar em 60 dias);

É equipado com um sistema que identifica carpetes automaticamente e aumenta a potência para melhor limpeza desse tipo de superfície;

Controle remoto via aplicativo e compatibilidade com assistentes virtuais (como Alexa e Google Assistente);

Realiza mapeamento inteligente nos ambientes e salva até cinco mapas da casa.

Aspira, varre e passa pano;

Faz mapeamento da casa e permite controlar a limpeza em cada cômodo. Dá para escolher limpar primeiramente a sala e depois o quarto, por exemplo;

Permite criar barreiras virtuais e áreas proibidas;

Tem bateria com autonomia de até 150 minutos e retorna para a base de carregamento de maneira automática;

Compatível com Alexa e Google Assistente para comandos por voz;

Controle via app da Positivo Casa Inteligente.

Varre, aspira e passa pano;

Funciona com sensores antiqueda;

Navegação de Gyro: faz mapeamento do ambiente em tempo real, para limpeza mais eficiente;

Três modos de força de sucção;

Oferece até 2h40 de autonomia de bateria e volta sozinho para a base carregadora;

Funciona com controle remoto, via aplicativo ( Wap Connect ) e com assistentes de voz, como Alexa e Google Assistente.

Varre, aspira e passa pano e tem função autolimpante (esvazia automaticamente o recipiente de sujeira --só precisa de manutenção a cada 60 dias);

Mapeia em tempo real as áreas -- com memória para até cinco andares -- usando navegação a laser (LDS) e varredura em 360°; além da tecnologia Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), estimando a posição nos espaços;

Equipado com 29 sensores, com antiqueda e antibloqueio;

Ajusta a sucção automaticamente em tapetes;

Quatro modos de sucção;

Bateria para até duas horas de autonomia;

Controle remoto e via aplicativo (Wap Connect).

Mapeamento para escanear o ambiente e planejar a rota de limpeza;

Com o sistema de navegação a laser LDS, o robô evita repetir áreas e deixar pontos sem limpar;

Detecção inteligente de carpetes, com ajuste automático do esfregão;

Tem dois esfregões rotativos, que podem remover manchas do piso;

Bateria de 5.200 mAh, para até 2h50 minutos de limpeza contínua;

Nível máximo de sucção: 6.000 PA.

